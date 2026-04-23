Μάγδα Τσαγγάνη: Πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω αυτά τα περισσευούμενα χρήματα

Η ηθοποιός χειρουργήθηκε και παραμένει στο νοσοκομείο

Σε χειρουργείο υποβλήθηκε η Μάγδα Τσαγγάνη και παραμένει νοσηλευόμενη. Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την Ελισάβετ Οικονόμου, εξηγώντας γιατί δεν μπορεί να πληρώσει δομή αποκατάστασης.

«Ήμουν στην Αίγινα, το έπαθα Μεγάλη Πέμπτη. Είδαν ότι ήταν σοβαρή η κατάστασή μου και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω στην Αθήνα ή στον Πειραιά να εγχειριστώ. Οι εξετάσεις δείξανε κάταγμα ισχίου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό τη Δευτέρα του Πάσχα…

Μου είπαν ότι πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω αυτά τα περισσευούμενα χρήματα να τα δώσω για έναν μήνα. Σηκώνομαι με το “πι” και περπατάω αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας», δήλωσε αρχικά η Μάγδα Τσαγγάνη και συνέχισε:

«Ήρθαν πολλοί συνάδελφοί μου να με δουν. Πρώτα απ’ όλα τα αδέλφια μου, ο Σωτήρης Τζεβελέκος και η Εύη Θεοχάρη. Με πήρε και η Άννα Φόνσου τηλέφωνο αν χρειάζομαι κάτι, να της το πω. Της είπα ότι δε χρειάζομαι τίποτα».