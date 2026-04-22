Ο Αντίνοος Αλμπάνης για τη μάχη με τον καρκίνο: «Σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος»

«Ήταν επιλογή μου να μην το πω στους γονείς μου, η οποία έγινε για λόγους που είχα ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή»

Για την μοναχικότητα που είχε το μονοπάτι που κλήθηκε να βαδίσει στην μάχη του με τον καρκίνο μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αντίνοος Αλμπάνης στην συνέντευξη του στο νέο επεισόδιο για το vidcast που επιμελούνται οι Rainbow Mermaids στο Youtube.

«Αυτές οι διαδρομές είναι κατ’ εξοχήν μοναχικές. Ό,τι και να λέμε, όταν αναγκάζεσαι να χορέψεις αυτόν τον χορό, συνειδητοποιείς ότι τα βήματα πρέπει εσύ να τα φτιάξεις. Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι η δική σου μοναξιά δεν κουμπώνει με μια αντίστοιχη μοναξιά ενός άλλου ανθρώπου που μπορεί να περνάει το ίδιο ακριβώς πράγμα», είπε ο Αντίνοος Αλμπάνης και συνέχισε ο ηθοποιός:

«Είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικά εισπράττουν, αντιλαμβάνονται, εκφράζονται και ερμηνεύουν αυτό το οποίο τους φέρνει κοντά σε κάτι το οποίο είναι δυσοίωνο. Έχει μια αγριάδα όλο αυτό που, κυρίως, σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος.

Ήταν επιλογή μου να μην το πω στους γονείς μου, η οποία έγινε για λόγους που είχα ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να προστατέψω εκείνους, εμένα, την οικογένεια, το σύνολο… δεν ξέρω. Έτσι, όμως, έκανα».