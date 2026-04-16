Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη μεγιστάνα των ΜΜΕ, Μάρθα Στιούαρτ, σε βιογραφική ταινία

0

Το πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας έκανε την εμφάνισή της στη δημόσια σκηνή τη δεκαετία του 1980

Τη μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, σταρ του ντιζάιν, κατάδικη, συγγραφέας μπεστ σέλερ και είδωλο των εκπομπών μαγειρικής Μάρθα Στιούαρτ θα υποδυθεί μία βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Η Κέιτ Μπλάνσετ θα είναι η πρωταγωνίστρια της βιογραφικής ταινίας για τη Μάρθα Στιούαρτ με τίτλο «Good Thing», από το σλόγκαν της «Είναι καλό».

Την ταινία θα σκηνοθετήσει η Τζάνικσα Μπράβο, η οποία έχει αποσπάσει επαίνους για τη δουλειά της σε σειρές όπως The Bear, Poker Face, In Treatment. Η ταινία θα είναι επίσης μια επανασύνδεση της Μπράβο και της Μπλάνσετ, οι οποίες συνεργάστηκαν στο δράμα εποχής του 2020 «Mrs. America».

Πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας, η Μάρθα Στιούαρτ έκανε την εμφάνισή της στη δημόσια σκηνή τη δεκαετία του 1980 με μια σειρά επιτυχημένων βιβλίων για τη μαγειρική και την ψυχαγωγία εμπνευσμένων από την επιχείρηση catering, στην οποία δραστηριοποιούνταν.

Τις επόμενες δεκαετίες, μετέτρεψε την επιχείρηση σε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης lifestyle με περιοδικά, βιβλία, προϊόντα σπιτιού, brand εσωτερικής διακόσμησης και πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης της βραβευμένης με Emmy σειράς «Martha Stewart Living». Mόλις πέρυσι ανακοίνωσε την κυκλοφορία της δικής της σειράς καλλυντικών, Elm Biosciences, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Με την εταιρεία της, Martha Stewart Living Omnimedia, έγινε η πρώτη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στις ΗΠΑ μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο το 1999. Ωστόσο, η ιστορία της σημαδεύτηκε επίσης από δράμα, καθώς ενεπλάκη σε μια δίκη με μεγάλη δημοσιότητα το 2004 και τελικά κρίθηκε ένοχη για συνωμοσία, παρεμπόδιση και δύο κατηγορίες ψευδούς δήλωσης σε ομοσπονδιακούς ερευνητές και εξέτισε φυλάκιση πέντε μηνών.