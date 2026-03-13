Ελισάβετ Σπανού για Κώστα Δόξα: «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι ξύπνησε μια μέρα και απλά άσκησε βία»

«Οι άνδρες δεν δικάζονται πάντοτε δίκαια», είπε η τραγουδίστρια

Tόσο για το μεγάλωμα του παιδιού της όσο και για τις δικαστικές εξελίξεις του συναδέλφου της, Κώστα Δόξα αναφέρθηκε η Ελισάβετ Σπανού στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να μεγαλώνει μόνη το παιδάκι της, από την άλλη όμως ξέρεις πόσες γυναίκες έχω δει μέσα σε γάμους που, επί της ουσίας, μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους; Νιώθω πολλές φορές και τυχερή, πως μπορεί να μην έχω την έννοια της συντροφιάς μέσα στο σπίτι αλλά δεν έχω και τα δυσάρεστα που μπορεί να υπάρχουν μέσα από μια κακή σχέση», είπε η Ελισάβετ Σπανού και συνέχισε:

«Δηλαδή έχω και την ησυχία μου. Με τον πατέρα της κόρης μου, δόξα τω Θεώ, έχουμε καταφέρει να ‘χουμε μια πολύ ισορροπημένη σχέση στο κομμάτι του παιδιού. Γενικά, όλη αυτή η εξέλιξη που προέκυψε, δεν ήταν επιθυμία μου και δεν θα ‘λεγα πως το ιδανικό είναι αυτό που ζω».

Για την καταδίκη του Κώστα Δόξα, με τον οποίο η τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί στο παρελθόν είπε:

«Έχω στενοχωρηθεί πάρα με αυτό που ‘χει συμβεί στον Κώστα Δόξα. Η αίσθηση που έχω για αυτό το παιδί δεν συνάδει καθόλου με την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία βέβαια δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Από την άλλη, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι ξύπνησε μια μέρα ο Κώστας και απλά άσκησε βία.

Βλέπουμε τραγικές συμπεριφορές ανδρών ενάντια στις γυναίκες, ωστόσο υπάρχει μια μειοψηφία – αλλά υπάρχει – που πολλές φορές οι γυναίκες ασκούν βία, ψυχολογική ως επί το πλείστον, σε άνδρες. Εγώ θεωρώ ότι βία από το πουθενά δύσκολα υπήρξε σ’ αυτή την περίπτωση. Μάλλον υπήρξε και από την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι οι άνδρες δεν δικάζονται πάντοτε δίκαια».