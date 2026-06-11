Αποστολία Ζώη: Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, είναι τρομακτικό όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά

0

«Έχω βαρεθεί αυτό το fast food - Για να φτάσει το φλερτ σε μένα, περνάει ο άλλος από σαράντα κύματα»

Για τον έρωτα, τις σύγχρονες σχέσεις και τις διαφορές ηλικίας μίλησε η Αποστολία Ζώη στην κάμερα του «Breakfast@Star».

«Νομίζω ότι άμα το κάνεις αυτό, χάνεις τον εαυτό σου. Το να έχω να επιλέξω τη ζωή μου ή κάποιον έρωτα δεν είναι σωστό, αυτά πρέπει να συνυπάρχουν για μένα», είπε αρχικά η Αποστολία Ζώη και πρόσθεσε:

«Δεν θέλω να χάνω την πίστη μου η αλήθεια είναι, αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν γίνει πολύ δύσκολες. Και εγώ ίσως έχω γίνει πιο απαιτητική, και καλά έκανα. Πάνω απ’ όλα ειλικρίνεια και δοτικότητα. Πράγμα που λείπει πάρα πολύ το 2026, και εύχομαι και ελπίζω να αλλάξει. Έχω βαρεθεί αυτό το fast food. Όχι ρε παιδιά, πάμε στις ρίζες μας, γιατί όχι;

Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, ούτως ή άλλως. Απλά γενικότερα, για να φτάσει το φλερτ σε μένα, περνάει ο άλλος από σαράντα κύματα. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό όταν είναι μεγάλη η διαφορά. Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου γιατί κάθε φορά που έχω πει “ποτέ”, το έχω λουστεί. Έχει μια δυσκολία όταν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά».