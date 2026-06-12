Έλλη Κοκκίνου: Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, το ‘χω πληρώσει και με την υγεία μου

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«Δεν θα με αλλάξω για να επιβιώσω, έχω "παντρευτεί" δυο αυτοάνοσα»

Στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται πια την απαιτητική πλευρά του καλλιτεχνικού χώρου αλλά και στα αυτοάνοσα που απέκτησε εξαιτίας της πίεσης και του στρες στη δουλειά, αναφέρθηκε η Έλλη Κοκκίνου σε συνέντευξή της στη Νάνσυ Παραδεισανού και το νέο επεισόδιο της εκπομπή που επιμελείται στο Youtube.

«Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, το ‘χω πληρώσει και με την υγεία μου. Ένας τόσο ευαίσθητος άνθρωπος, στη νύχτα, επιβιώνει… με ψυχοσωματικά! Το λέω και γελάω γιατί τα ‘χω βιώσει και τα ‘χω περάσει. Τα αυτοάνοσα μια που έρχονται και μια που δεν ξαναφεύγουν. Εννοώ πως τα παντρεύεσαι.

Έχω παντρευτεί δύο. Από κει και πέρα δεν θα με αλλάξω για να επιβιώσω. Σίγουρα ξέρω και θωρακίζομαι, τώρα. Ξέρω να θωρακιστώ, ξέρω να απαιτήσω, ενώ όταν είσαι μικρός δεν τα ξέρεις αυτά. Αν δεν φας δέκα φάπες, δεν θα μάθεις ούτε καν να προστατεύεις τον εαυτό σου», είπε η Έλλη Κοκκίνου και συνέχισε:

«Πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Για να μην ξαναεπιτρέψεις να μην σου συμβεί κάτι παρόμοιο. Αν δεν το πάθεις, δεν ξέρεις πως είναι και δεν ξέρεις και πως θα αντιδράσει και ο οργανισμός σου. Το σώμα σου, η ψυχή σου, ο εαυτός σου».