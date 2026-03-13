Βαγγέλης Παπαδάκης: Περπατάω στον δρόμο και ξαφνικά μου λένε «εσείς είστε αυτός ο κακιασμένος;»

«Κάπως ταυτίζουν τον ηθοποιό με τον χαρακτήρα και υπάρχει μια ανάγκη να μοιραστούν ότι "έλεος πια"»

Οι τηλεθεατές ταυτίζουν τον Βαγγέλη Παπαδάκη με τον χαρακτήρα που υποδύεται. στη σειρά «Άγιος Έρωτας».

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι στον δρόμο συχνά δέχεται σχόλια από ανθρώπους που τον αντιμετωπίζουν σαν τον «κακό» της σειράς. «Κάποιες φορές περπατάω στο δρόμο και με κοιτάζουν με ένα άγριο βλέμμα και μου λένε “Εσείς είστε;”. Λέω “Συγγνώμη;”. Και απαντούν “Εσείς, αυτός ο κακιασμένος; Γιατί έχετε αυτή τη συμπεριφορά;”», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, αυτή η ταύτιση του ηθοποιού με τον ρόλο δημιουργεί μερικές φορές αμηχανία. «Κάπως ταυτίζουν τον ηθοποιό με τον χαρακτήρα και υπάρχει μια ανάγκη να μοιραστούν ότι “έλεος πια”. Μου αρέσει αυτή η αμεσότητα, αλλά πολλές φορές δημιουργεί και μια αμηχανία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην επιτυχία της σειράς, ο Βαγγέλης Παπαδάκης τόνισε ότι το αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στο σενάριο και τη δουλειά των συντελεστών. «Πιστεύω ότι είναι μια παραγωγή απίστευτα φροντισμένη. Όταν παίρνω το σενάριο στα χέρια μου θεωρώ ότι είναι τόσο καλογραμμένο, με ευφυΐα και εξυπνάδα. Και συνολικά όλοι οι συντελεστές είναι φανταστικοί», ανέφερε.

Τέλος, αποκάλυψε ότι πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική εργαζόταν ως αρχιτέκτονας. «Το να φεύγεις από το εργοτάξιο, να πηγαίνεις να σκηνοθετείς και μετά να επιστρέφεις ξανά στον σχεδιασμό έχει μια “σχιζοφρένεια”, αλλά και μια τεράστια δημιουργική πηγή για μένα», κατέληξε.