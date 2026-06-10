Ρένια Λουιζίδου: Δεν είναι εύκολο πια κάτι να με διαλύσει, εάν δεν είναι πολύ βαθύ δικό μου

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«Μπορώ να κάνω δηλαδή ξεκαθαρίσματα, ενώ παλιότερα όχι. Ήμουν πολύ παρεξηγιάρα, τα ‘παιρνα όλα προσωπικά»

Στον τρόπο που διαχειρίζεται πια τα δεδομένα που έχει στη ζωή και στην καθημερινότητα της αναφέρθηκε η Ρένια Λουιζίδου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου ήταν καλεσμένη μαζί με τον Σπύρο Παπαδόπουλο.

«Δεν μου ‘χει τύχει ούτε στην τηλεόραση ούτε στο θέατρο η απόλυτη καταστροφή, που κόβεται ή που κατεβαίνει κάτι. Αλλά να μην πάνε καλά ή να μην είναι καλές δουλειές, βέβαια, μου έχει τύχει. Το θέμα είναι να πηγαίνει καλά αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να πάει καλά, γιατί καμιά φορά γίνεται και ανάποδα αυτό», είπε η Ρένια Λουϊζίδου και εξήγησε:

«Είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος έτσι ώστε να στέκεται στο αρνητικό και όχι σ’ αυτό που συμβαίνει. Αν μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε κάθε μέρα μια επανάληψη των καλών πραγμάτων που έχουμε στη ζωή μας, θα λύναμε πολλά προβλήματα μας.

Δεν είναι εύκολο πια κάτι να με διαλύσει, εάν δεν είναι πολύ βαθύ δικό μου. Μπορώ να κάνω δηλαδή ξεκαθαρίσματα, ενώ παλιότερα όχι. Ήμουν πολύ παρεξηγιάρα, τα ‘παιρνα όλα προσωπικά. Πολύ πίκρα».