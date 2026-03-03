Στέφανος Μιχαήλ για Κύπρο: «Είμαι έφεδρος καταδρομέας, έχω στο σπίτι το όπλο και τις σφαίρες μου»

0

«Η Ελλάδα έχει στείλει βοήθεια, φοβάμαι μην έχουμε αντίδραση από Τουρκία»

Για την κατάσταση στην Κύπρο, μετά τις επιθέσεις στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, μίλησε ο ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Τόνισε ότι είναι σημαντική η βοήθεια της Ελλάδας, ωστόσο, φοβάται μήπως υπάρξει κάποια αντίδραση από την Τουρκία.

«Στη Λεμεσό υπάρχει ένας επιπλέον φόβος. Ο κόσμος έχει περιοριστεί, δεν βγαίνουν πολύ έξω», είπε αρχικά ο Στέφανος Μιχαήλ και συνέχισε:

«Εγώ, ως έφεδρος καταδρομέας, έχω στο σπίτι μου τον ατομικό μου φόρτο, έχω το όπλο μου, έχω τις σφαίρες μου, τα έχω όλα. Δηλαδή είμαι φουλ εξοπλισμένος. Αν μας καλέσουν, θα πρέπει να παρουσιαστούμε. Ας το πούμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορεί να ‘ναι μακρινό σενάριο, αλλά όσο μακρινό κι αν είναι, ποτέ δεν ξέρεις.

Γενικά είναι περίεργο το κλίμα. Τώρα βλέπουμε και την Ελλάδα που στέλνει τις φρεγάτες κάτω στην Κύπρο, μαζί με τα F-16. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση.

Αυτή τη φορά τη νιώθουμε παρούσα και είναι πολύ συγκινητικό. Αν γίνει κάτι, εγώ το μόνο που ανησυχώ είναι επειδή η Ελλάδα έχει στείλει τώρα βοήθεια και είχαμε κάποιες αντιδράσεις από την τουρκική κυβέρνηση. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι που έχω πιο πολύ στο μυαλό μου. Μην έχουμε κάποια αντίδραση από Τουρκία».