Γρηγόρης Αρναούτογλου για Παντελή Παντελίδη: «Ξημερώνει η μέρα που κλείνουν 10 χρόνια από εκείνο το τόσο άσχημο πρωινό που όλα άλλαξαν»

0

«Γενικά δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή μας»

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, κάνοντας μια προσωπική αναφορά στην εκπομπή του.

«Μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια που έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή μου, και μιλάω για τον Παντελή τον Παντελίδη, όχι απλά τον σκέφτομαι. Είναι πάρα πολλές φορές οι στιγμές που συζητάμε για τον Παντελή, που αφιερώνουμε τραγούδια στο ραδιόφωνο. Γενικά δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή μας».

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη μέρα ορόσημο: «Ξημερώνει η μέρα που κλείνουν 10 χρόνια από εκείνο το πρωινό, από εκείνο το τόσο άσχημο πρωινό που όλα άλλαξαν για τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Και για τη δική μου, γιατί ο Παντελής ήταν μια περίπτωση ενός ανθρώπου που μου έκανε πάρα πολύ καλό να συζητάμε».

Κλείνοντας, εξήγησε γιατί ένιωσε την ανάγκη να υπάρξει μια αναφορά στην εκπομπή: «Δεν θα μπορούσε η εκπομπή να μην βάλει κάτι από όλα αυτά που ζήσαμε, κάτι μικρό. Γιατί τα μεγάλα, τα κρατήσαμε για την καρδιά μας».