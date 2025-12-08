Θανατηφόρο τροχαίο Παντελή Παντελίδη: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη

0

Το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση 106 σελίδων για την πολύκροτη υπόθεση

Εκδικάστηκαν στο Εφετείο οι αποζημιώσεις για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον Παντελή Παντελίδη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση 106 σελίδων για την πολύκροτη υπόθεση.

Η Φρόσω Κυριάκου θα λάβει αποζημίωση ύψους 9.000 ευρώ, ενώ η Μίνα Αρναούτη 39.000 ευρώ. Στο σκεπτικό της απόφασης αναγνωρίζεται ως οδηγός του μοιραίου οχήματος ο Παντελής Παντελίδης, ωστόσο καταλογίζεται και 50% συνυπαιτιότητα στις δύο συνεπιβάτιδες, καθώς, σύμφωνα με το δικαστήριο, επιβιβάστηκαν σε όχημα με οδηγό που τελούσε υπό την επήρεια μέθης.

Παράλληλα, απορρίφθηκε η αγωγή της οικογένειας Παντελίδη. Τα ποσά των αποζημιώσεων δεν θα βαρύνουν οριστικά την ασφαλιστική εταιρεία. Συγκεκριμένα, η ασφαλιστική υποχρεούται να καταβάλει τα ποσά στις δικαιούχους και στη συνέχεια διατηρεί το δικαίωμα να τα αναζητήσει από την οικογένεια Παντελίδη.