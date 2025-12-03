Νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 29χρονος για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα – Τι ζήτησε ο κατηγορούμενος

0

Σύμφωνα με το συνήγορό του, ο νεαρός εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσει και πάλι αύριο το μεσημέρι ο 29χρονος κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα.

Ο νεαρός ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε επιπλέον χρόνο προκειμένου η υπεράσπισή του να λάβει γνώση νέων στοιχείων που εισήλθαν στη δικογραφία.

Σύμφωνα με το συνήγορό του, ο 29χρονος βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Μαρία Ζαχαροπούλου