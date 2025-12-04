Προφυλακίστηκε ο 29χρονος για το δυστύχημα στη Λούτσα – «Είμαι σε άθλια κατάσταση, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος»

0

Ο νεαρός έβαλε στο «κάδρο» της υπόθεσης ένα ακόμη αυτοκίνητο

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία ο 29χρονος κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα με θύμα 24χρονο, γόνο γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και δήλωσε συντετριμμένος για το θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή μπροστά στα μάτια της μητέρας της αδελφής και της συντρόφου του.

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος» φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος» ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός και έβαλε στο «κάδρο» της υπόθεσης ένα ακόμη αυτοκίνητο.

«Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση», φέρεται να είπε, ενώ ζήτησε και συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη.

Μαρία Ζαχαροπούλου