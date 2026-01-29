Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχασε τη μητέρα του – «Μαμά αυτό ήταν, τέλειωσε»

0

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του μητέρα.

Ο παρουσιαστής έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Μαμά αυτό ήτανε…τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα αλλο…Σ´ευχαριστώ για όλα…ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε αλλη μια ζωή να μιλάμε αλλα την αλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχισουμε τις συζητήσεις μας,στο υποσχομαι…ευχομαι να κατάφερα να σου δώσω λιγη χαρά σαν γιός,και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

καλή αντάμωση και οταν ξαναβρεθούμε θελω να τρεξεις απο μακριά και να μου κάνεις αυτη την μοναδική σου αγκαλιά, που έπερνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα»σε όνειρα… όμορφα όνειρα…Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.