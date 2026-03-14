Πέθανε ο κιθαρίστας των Motorhead Φιλ Κάμπελ σε ηλικία 64 ετών

Το ντεμπούτο του στη θρυλική μπάντα ήρθε με την κυκλοφορία του «Orgasmatron» το 1986

Η οικογένειά του κιθαρίστα των Motorhead ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, Φίλιπ Άντονι Κάμπελ, που έφυγε ήρεμα το βράδυ της περασμένης νύχτας, έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη στην εντατική, μετά από μια σύνθετη μεγάλη επέμβαση».

Στην ίδια δήλωση σημειώνεται: «Ο Φιλ ήταν αφοσιωμένος σύζυγος, υπέροχος πατέρας και περήφανος, στοργικός παππούς, γνωστός με αγάπη ως "Bampi". Ήταν βαθιά αγαπητός από όλους όσοι τον γνώριζαν και θα μας λείψει απεριόριστα. Η κληρονομιά του, η μουσική του και οι αναμνήσεις που δημιούργησε με τόσους ανθρώπους θα ζουν για πάντα».

Η οικογένεια του μουσικού ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της «σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Η ανακοίνωση έγινε στα social media από τον «Phil Campbell and the Bastard Sons», ένα συγκρότημα που αποτελούνταν από τον Φιλ και τους τρεις γιους του, Tοντ, Ντέιν και Τάιλα.

Το οικογενειακό συγκρότημα αναγκάστηκε να ακυρώσει μια περιοδεία στην Αυστραλία τον Φεβρουάριο λόγω ιατρικών συμβουλών που δόθηκαν στον Φιλ.

Ο Κάμπελ εντάχθηκε στους Motorhead το 1984, πριν διαλυθούν το 2015 μετά τον θάνατο του frontman Lemmy Kilmister ο οποίος πέθανε το 2015, σε ηλικία 70 ετών. Το ντεμπούτο του στο στούντιο ήρθε με την κυκλοφορία του «Orgasmatron» των Motorhead το 1986.