Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη

0

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Πέθανε η γνωστή ηθοποιός, Ελπίδα Μαζαράκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας την Τρίτη 28/4.

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη, στις 12:00 στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας.

«Με πολλη θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο απο τον αδελφό της οτι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας ηθοποιός η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε απο την ζωή… Απο το 72 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές. εκπομπές με πολυ ωραίους χαρακτηριστικους ρόλους μεγάλης γκάμας. Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντου. Πριν ενα μήνα με φωναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφαδα και μας δωρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της. Σ ευχαριστούμε αγαπημένη μας ΕΛΠΙΔΑ. Η εξοδιος ακολουθία θα γινει την Πέμπτη στις 12μμ απο το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας».