Μίνα Αρναούτη για το θανατηφόρο τροχαίο του Παντελίδη: «Είμαι κατασφαγμένη, καρφώθηκε σίδερο στον πνεύμονά μου»

0

«Κανείς δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα»

Με αφορμή την εκδίκαση και την απόφαση για τις αποζημιώσεις από το τροχαίο με τον Παντελή Παντελίδη ήταν καλεσμένη η Μίνα Αρναούτη στο πλατό της εκπομπής «Live News».

Αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε με τον σοβαρό τραυματισμό της και που συνεχίζει να βιώνει μέχρι και σήμερα.

«Το βίωσα πολύ άσχημα, είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται. Η κατάστασή μου αυτές τις μέρες δεν είναι καλή, είμαι ταραγμένη, στεναχωρημένη, λυπημένη, απογοητευμένη…

Κανείς δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα! Είναι μια άδικη απόφαση», είπε με συναισθηματική φόρτιση η Μίνα Αρναούτη και ανέφερε στη συνέχεια: «Είχα συντριπτικά κατάγματα σε όλο μου το σώμα, είχα ανοικτό πνευμονοθώρακα, καρφώθηκε ένα σίδερο στον πνεύμονά μου, είχαν σπάσει τα πλευρά μου… Δεν είχα οστά! Τα πλευρά μου είχαν διαλυθεί και μου τα “έχτισε”.

Είχα στο μηριαίο μου κάταγμα ανοικτό 9,5 εκατοστά. Μου άνοιξαν το δεξί μου πόδι, μια τεράστια τομή, άνοιξαν το αριστερό μου γόνατο για να πάρουν μόσχευμα…

Βγαίνοντας από αυτό το χειρουργείο, που δεν φαντάζεστε πόσο οδυνηρό ήταν, έχοντας παντού παροχετεύσεις, είμαι κατασφαγμένη…».

Η Μίνα Αρναούτη μίλησε για τον Γολγοθά που έχει περάσει με την υγεία της και για την άδικη, όπως λέει, απόφαση για τις αποζημιώσεις.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο μοιραίο πρωινό και τόνισε πως ο Παντελής Παντελίδης δεν φαινόταν μεθυσμένος.