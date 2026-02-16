Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για τις σχέσεις: «Οι ευκαιρίες είναι για να δίνονται, στη ζωή όλα είναι πιθανά»

0

Κάποιες διευκρινίσεις για την ατάκα της για τις δεύτερες ευκαιρίες έδωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, σχετικά με τις δεύτερες ευκαιρίες στην ζωή.

«Οι ευκαιρίες είναι για να δίνονται», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Σίγουρα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει 100%. Πιστεύω ότι μπορείς να πάρεις μια βελτιωμένη έκδοση ενός ανθρώπου.

Δεν μίλησα για κάποια συγκεκριμένη σχέση, μίλησα για δεύτερες ευκαιρίες γενικά. Στη ζωή όλα είναι πιθανά και ανοιχτά, οπότε δεν θα σου ονοματίσω τον σύντροφο».