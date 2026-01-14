Η Κιάρα Φεράνι κρίθηκε αθώα από τη ιταλική δικαιοσύνη

0

Η διάσημη ινφλουένσερ απέδειξε ότι δεν είχε εξαπατήσει το κοινό

Η γνωστή ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι κρίθηκε αθώα από την ιταλική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες απάτης που αντιμετώπιζε. Η υπόθεση αφορούσε τη συμμετοχή της σε διαφημιστική εκστρατεία παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου γλυκού και πασχαλινών αυγών.

Οι εισαγγελείς θεωρούσαν ότι η Φεράνι γνώριζε ότι δεν είχαν καταβληθεί για αγαθοεργίες -όπως πίστευαν οι καταναλωτές- τα ποσά που αντιστοιχούσαν στις πωλήσεις, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Η ινφλουένσερ ανέκαθεν δήλωνε ότι δεν είχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάληξη των συγκεκριμένων χρημάτων και είχε ήδη καταβάλει ως αποζημίωση πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ.

«Είμαστε όλοι συγκινημένοι, ευχαριστώ όλους όσοι με ακολουθούν στο διαδίκτυο», δήλωσε πριν από λίγο η Κιάρα Φεράνι.