«Ζητάω δικαιοσύνη» – Διεκόπη η δίκη δύο κατηγορουμένων για revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη

0

«Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους»

Στις 28 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την δημοφιλή influencer, Ιωάννα Τούνη.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο κι ένα άτομο το οποίο φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών μετά από αίτημα που υπέβαλε, δια του συνηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, η γνωστή influencer, με την εξέταση της οποίας ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε δηλώσεις της πριν από την την έναρξη της δίκης, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι αναμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι. «Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή», δήλωσε.

Η θέση των δύο κατηγορούμενων είναι πως ούτε «τράβηξαν» το βιντεοληπτικό υλικό ούτε το διέδωσαν.