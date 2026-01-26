Γιώργος Γιαννόπουλος: Χάνοντας τον Διονύση Σαββόπουλο έχασα ένα κομμάτι της ζωής μου

0

«Είναι πραγματικά μεγάλη ιστορία αυτή»

Ιδιαίτερη μνεία στον πρόσφατο χαμό του Διονύση Σαββόπουλου έκανε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στη θεατρική παράσταση που συμμετέχει καθώς και στην επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου» στον Alpha.

«Εγώ χάνοντας τον Σαββόπουλο, έχασα ένα κομμάτι της ζωής μου. Είναι πραγματικά μεγάλη ιστορία αυτή, σε μια άλλη εκπομπή μπορώ να σας τα πω. Εκεί που φωνάζει το παιδί-φρικιό λοιπόν στο δρόμο: “Μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι”. Δεν είναι έτσι μόνο. Ο μπάτσος είναι και αστυνομικός, είναι και φρουρός, είναι και σεναριογράφος, είναι και σύζυγος, είναι και γκόμενος, είναι πολλά πράγματα», περιγράφει ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Μην ομαδοποιούμε τα πράγματα, ότι ο αστυνομικός είναι μπάτσος είναι αυτό, ο παρουσιαστής είναι αυτό… η κατηγοριοποίηση είναι λάθος… ότι ο τάδε δημοσιογράφος είναι αυτό ή ότι οι δημοσιογράφοι γενικά είναι κίτρινοι… όλα αυτά», συνέχισε.

«Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν καλοί και κακοί δημοσιογράφοι, καλές και κακές πόρνες, καλοί και κακοί ηθοποιοί και πάει λέγοντας. […] Εδώ κολλάει το “οι ταμπέλες είναι για τους δρόμους και οι ετικέτες για τα τετράδια”. Θέλω να πω ότι μην ομαδοποιούμε τα πράγματα», υπογράμμισε ο Γιώργος Γιαννόπουλος στην πρωινή εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης.