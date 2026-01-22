Βίκυ Φλέσσα: Η ΕΡΤ έχει έναν κουμπαρά που δεν διαθέτει η ιδιωτική τηλεόραση

0

«Μου έχουν γίνει τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά δεν με ενδιαφέρει να κάνω γενικά τηλεόραση»

Για την εκπομπή της «Στα άκρα» που κόπηκε από την ΕΡΤ μίλησε μεταξύ άλλων η Βίκυ Φλέσσα με συνέντευξή της στο «Buongiorno» και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου.

«Η χρονιά ήταν σχετικά δύσκολη, γιατί είχα ένα πρόβλημα με το γόνατό μου, αλλά ολοκλήρωσα το βιβλίο μου. Είμαστε σε συζητήσεις με την ΕΡΤ για μαι εκπομπή παρεμφερή με τα Άκρα. Θα είμαι μόνη μου σε αυτή την εκπομπή.

Μου έχουν γίνει τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά δεν με ενδιαφέρει να κάνω γενικά τηλεόραση. Η ΕΡΤ έχει έναν κουμπαρά που δεν έχει η ιδιωτική τηλεόραση. Ο σκοπός της δεν είναι η ψυχαγωγία. Έχω λυπηθεί που έκλεισε ο κύκλος της εκπομπής μου στην ΕΡΤ», είπε η Βίκυ Φλέσσα.