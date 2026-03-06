Πυρ και μανία ο Γιώργος Λιάγκας: «Με φαντασιώνεται να αυνανίζομαι ο κύριος Λαζόπουλος»

0

«Όταν υπερβεί την κόκκινη γραμμή, θα κάνω αγωγή – Aυτοί οι άνθρωποι μόνο με χρήμα καταλαβαίνουν»

Μύδρους εξαπέλυσε ο Γιώργος Λιάγκας κατά του Λάκη Λαζόπουλου με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης εναντίον του ηθοποιού. Μάλιστα, ο παρουσιαστής το πήγε πολύ μακριά λέγοντας ότι «με φαντασιώνεται να αυνανίζομαι ο κύριος Λαζόπουλος».

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είπε για τη διαμάχη Λαζόπουλου – Γεωργιάδη: «Δεν είναι κόντρα. Δηλαδή, όταν κάποιος σε καθυβρίζει, δεν σου κάνει κριτική, σε καθυβρίζει και έχει το άλλοθι της σάτιρας και εσύ απαντάς, είτε διά του λόγου σου, είτε διά της νομικής οδού, μήνυση και αγωγή, δεν είναι κόντρα. Και τι να κάνει δηλαδή ο Άδωνις Γεωργιάδης; Καθυβρίζεται κάθε βδομάδα. Δεν σας λέω ότι είναι από τους πιο συμπαθείς πολιτικούς ο Γεωργιάδης, όλοι του κάνουμε κριτική. Και ο ομιλών. Τον εκτιμώ, είναι αγωνιστής και κάνει και έργο. Λέει και πράγματα που εμάς μας τρελαίνουνε. Τι πάει να πει αυτό; Κάν’ του κριτική. Ακραία κριτική. Αποδόμησέ τον. Με επιχειρήματα, θεμιτό. Αλλά, όταν τον καθυβρίζεις, τον υποτιμάς, του δείχνεις κάτι αγγούρια, βάζεις τον κόσμο να λέει να πάει να απαυτωθεί, σε σατιρική εκπομπή και λες κάνω σάτιρα και από κάτω, αυτοί που χειροκροτάνε τον Λαζόπουλο, αν πάει ο Λαζόπουλος μια μέρα και πει, ξέρεις τι γίνεται; Εσύ είσαι ομοφυλόφιλος και από κάτω «ααα». Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούνε τι λέει ο Λαζόπουλος. Ό,τι και να πει ο Λαζόπουλος, από κάτω «ααα» χειροκροτάνε.

Όλη αυτή η πολιτική σπέκουλα που κάνει… Καλά «τι ‘χες Γιάννη τι ‘χα πάντα», «τι ‘χες Λάκη τι ‘χα πάντα». Αυτό έχει μάθει να κάνει. Μας είχε βγάλει τον Τσίπρα ότι είναι ο μεγαλύτερος ηγέτης της Ελλάδος, αυτό είναι δεδομένο, των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, της Ευρώπης, της Υφηλίου ολόκληρης… το φάγαμε κι αυτό. Τον τελείωσε ο Λάκης Λαζόπουλος. Το φάγαμε κι αυτό. Είδαμε πού είναι ο… ο συγγραφέας Τσίπρας τώρα. Έμεινε στο συγγραφέας. Και κόμμα θα κάνει, δεν θα κάνει, γιατί περίμενε να ‘ρθει ως εθνοσωτήρας του 20% και οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν στο 7, 8, 9. Λοιπόν, ας μείνει στο συγγραφέας.

Ο Λαζόπουλος λοιπόν, το ξανακάνει πάλι τώρα. «Μισούμε τον Μητσοτάκη». Καλά κάνουμε και τον μισούμε τον Μητσοτάκη. Αλλά, ας πούμε, δεν μπορεί να καθυβρίζει με χυδαίους και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς τον οποιονδήποτε. Κάνε σάτιρα, κάνε κριτική, δώσε επιχειρήματα. Αυτό που κάνει όμως, μοιραία θα έχει απάντηση από τον άλλον. Και το ξαναλέω, δεν είναι κόντρα. Είναι μία δράση, η οποία φέρνει μια φυσιολογική αντίδραση.

Δηλαδή τι να κάνει ο Γεωργιάδης; Να κάθεται να τα ακούει κάθε βδομάδα; Και είναι και αυτό που είπε χθες, που εγώ συμφωνώ μαζί του, υπάρχουν και παιδιά. Τα οποία δεν είναι ωραίο να ακούν για τον πατέρα τους ότι «δώσ’ του αγγούρια», «είναι ο μεγαλύτερος μακάκας στον κόσμο» και ότι είναι ανέντιμος, ανήθικος ή οτιδήποτε άλλο και να λες ότι «μόλις τελειώσετε θα μπει ο κόσμος και θα σας λιντσάρει» και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή να υποκινούμε και τον κόσμο και στη βία. Ο κόσμος άγεται και φέρεται. Αν βγουν τρεις Λαζόπουλοι και λένε «α, πάμε, πάμε γιούργια» και τα λοιπά, μετά πάει ο άλλος γιούργια και θα πει ο Λαζόπουλος «εγώ σάτιρα έκανα». Θα πάρει καμιά ευθύνη κανένας; Άρα δεν μιλάμε για κόντρα εδώ. Μιλάμε για μια φυσιολογική αντίδραση σε κάποιων τα πεπραγμένα. Τι να κάνει ο άλλος; Να κάτσει να το τρώει; Μια ζωή; Να μην αντιδράει»;

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε για τη δική του κόντρα με τον Λάκη Λαζόπουλο: «Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για τον Λαζόπουλο, το τελευταίο διάστημα. Και δεν θα μίλαγα, τώρα η αφορμή είναι ένα θέμα το οποίο παίζει παντού, δεν μπορούσαμε να μην το παίξουμε εμείς. Εμένα δεν με ενοχλεί η κριτική, καταλαβαίνω ότι έχω μια εκπομπή, είναι επιδραστική η εκπομπή, καταλαβαίνω ότι γίνεται θέμα θετικά ή αρνητικά. Να κάνει κριτική, να κάνει και σάτιρα. Και επειδή κι άλλες φορές έχουν πει άτομα από την τηλεόραση προσβλητικά πράγματα για μένα, θεωρώ ότι κάνω την ίδια δουλειά και δεν θα πήγαινα να κάνω μήνυση και αγωγή σε κανέναν. Είναι πρώτη φορά που κινήθηκα νομικά, διότι είναι αυτό που είπε ο Λαζόπουλος…

Υπάρχουν και παιδιά. Που είναι πια μεγάλα τα παιδιά. Και ακούνε πράγματα για τον πατέρα τους, για τη μάνα τους, για τον αδερφό τους… Δεν λέω για μένα, γενικά λέω τώρα, όταν υπάρχουν παιδιά σε οικογένειες που θίγονται. Που αυτός που θίγεται, έχει να δώσει κι έναν λόγο στο παιδί του. Έχει να δώσει κι έναν λόγο στη γυναίκα του, στη μάνα του που μπορεί να υπάρχει η μάνα του και να στεναχωριέται για αυτά που ακούει, στον πατέρα του που μπορεί να ‘ναι ετοιμοθάνατος και να λέει «πω πω τι λένε αυτά για το παιδί μου».

Εγώ λοιπόν αναγκάστηκα, του έστειλα ένα εξώδικο. Έτσι όπως το παρουσίασε, το γελοιοποίησε, ακόμα και ένα νομικό έγγραφο το γελοιοποίησε. Είπε «α έχω ένα γράμμα, το ‘στειλε ο Λιάγκας» και τα λοιπά. Okay. Σάτιρα. Χιούμορ, γελάσαμε πάρα πάρα πολύ. Βέβαια οι από κάτω «ωωω» χειροκρότησαν. Λοιπόν. Δεν κινήθηκα, παρότι το παραβίασε, γιατί το είπα ότι απαγορεύω να με παίζει, δεν θέλω, γιατί θεωρώ ότι έτσι όπως με παίζει…

Δηλαδή πιο έντονη κριτική στον Μητσοτάκη από μένα δεν νομίζω να έχει κάνει άνθρωπος στην τηλεόραση. Σας είπα κάποια στιγμή, κινδύνευσε και η θέση μου. Και ο άνθρωπος αυτός βγαίνει και λέει ότι εγώ κάνω έμμισθες υπηρεσίες. Ας φέρει αποδείξεις. Όλα αυτά είναι μηνύσιμα και με αγωγές. Και μηνύσιμα και αγωγή. Δεν έχω κινηθεί ακόμα. Θα την υπερβεί πάλι την κόκκινη γραμμή. Όταν την υπερβεί, εγώ θα κινηθώ νομικά. Και όχι με μήνυση, γιατί δεν καταλαβαίνουν με μήνυση. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μάθει στο χρήμα, μόνο με χρήμα καταλαβαίνουνε. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Τι με ενδιαφέρει εμένα να φάει πέντε μήνες φυλακή; Για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μάθει να βγάζουν πολλά λεφτά απ’ τη δουλειά τους, κι απ’ τη δουλειά τους, κι απ’ τη δουλειά τους, καταλαβαίνουν μόνο με αγωγή, δεν καταλαβαίνουν με μήνυση. Όταν έρθει η ώρα, έχω δώσει το εξώδικο, δεν το άκουσε, άρα έχω κάθε νόμιμο δικαίωμα πια, νομικό, να προβώ σε αγωγή. Γιατί εγώ ήμουν κύριος. Τον προειδοποίησα. Δεν μ’ άκουσε. Με γελοιοποίησε. «Α, κι αυτό που παίζω τώρα θα βγει ο Λιάγκας και θα το γελοιοποιήσει» και από κάτω οι άλλοι θα λένε «ααα». Εντάξει».

Ο Γιώργος Λιάγκας συνέχισε σε ακόμα πιο έντονο ύφος λέγοντας: «Ο άνθρωπος που ας πούμε εμένα με έβαλε να αυνανίζομαι μπροστά σε έναν καθρέφτη, δεν μπορεί όταν έχεις μια ζωή… αυτή που περιγράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης, να βάζει εμένα, να με… να με φαντασιώνεται… Γιατί μάλλον με φαντασιώνεται. Με φαντασιώνεται να αυνανίζομαι ο κύριος Λαζόπουλος, αυτή είναι η φαντασίωσή του, η ερωτική προφανώς, λοιπόν και να με βάζει να αυνανίζομαι γιατί αυτές είναι οι θέσεις μου και καλά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι κριτική αυτή. Δεν είναι αποδόμηση ενός προσώπου. Αυτό είναι πραγματικά δηλαδή, δεν θέλω καν να το χαρακτηρίσω. Θα το χαρακτηρίσουν κάποια στιγμή τα δικαστήρια αυτά».