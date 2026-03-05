Μήνυση, αγωγή και καταγγελία στο ΕΣΡ από Άδωνι Γεωργιάδη κατά Λάκη Λαζόπουλου για το «Αλ Τσαντίρι News»

0

Τον κατηγορεί για ύβρεις, συκοφαντίες και προτροπές σε βία

Στην δικαιοσύνη στρέφεται ο Άδωνις Γεωργιάδης εναντίον του Λάκη Λαζόπουλου, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός υγείας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η απόφαση έρχεται μετά τα όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, ειπώθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι news» που μεταδίδεται από το Mega.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής δέχθηκε «σφοδρή και χυδαία επίθεση» από τον Λάκη Λαζόπουλο.

«Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρη news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega ο Λάκης Λαζόπουλος μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ».

Στην ίδια ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει ότι, κατά την άποψή του, όσα ειπώθηκαν ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής κριτικής και αναφέρει ότι προχωρά σε δικαστικές κινήσεις: «Η επίθεση αυτή κατά την γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη».

Παράλληλα γνωστοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά τόσο κατά του παρουσιαστή όσο και κατά του σταθμού.

«Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι συνήθως αποφεύγει τις δικαστικές οδούς, ωστόσο θεωρεί ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε άλλη επιλογή: «Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι την σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο».