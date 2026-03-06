Τρόμος στον Λίβανο για την ρεπόρτερ του Mega: Έπεσε βόμβα σε ζωντανή μετάδοση κοντά στην Σοφία Φασουλάκη – Δείτε το βίντεο

0

Η δημοσιογράφος φοβήθηκε, αλλά διατήρησε την ψυχραιμία της

Τρομοκρατήθηκε η δημοσιογράφος του Mega που έχει πάει αποστολή στον Λίβανο. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στην εκπομπή «Live News» με την ρεπόρτερ Σοφία Φασουλάκη, το τηλεοπτικό κοινό παρακοούθησε μια σοκαριστική στιγμή.

Την ώρα που μετέδιδε τις εξελίξεις από τον Λίβανο, μια βόμβα έσκασε κοντά από το συνεργείο του Mega προκαλώντας αναστάτωση, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Μάλιστα, όπως φάνηκε, η Σοφία Φασουλάκη, τρόμαξε, αλλά διατήρησε την ψυχραιμία της και συνέχισε με απαράμιλλη ψυχραιμία την μετάδοση των τελευταίων εξελίξεων από τη Μέση Ανατολή.