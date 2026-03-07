Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

0

Ήταν επί σειρά ετών αρχισυντάκης και αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας»

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης.

Στη διάρκεια της δικτατορίας διέφυγε στο Λονδίνο, ενώ στην Ελλάδα καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 5 ετών ως ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Είχε γεννηθεί το 1935 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφία σε ηλικία 19 ετών.

Στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπήρξε πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας».

Ποιος ήταν ο Γιώργος Βότσης

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε στη Λάβδανη Ιωαννίνων αλλά μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ είχε ήδη ξεκινήσει τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1957, σε ηλικία 19 ετών.

Μετά την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Για τη δράση του κατά του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 5 ετών. Διέφυγε στο Λονδίνο προτού συλληφθεί.

Στη μεταπολίτευση έγινε γνωστός ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας». Στις 7 Μαρτίου του 1988, μετά τη δολοφονία, την 1η Μαρτίου, του βιομήχανου Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη από την 17 Νοέμβρη, ο Βότσης έγραψε «ανοιχτή επιστολή» την οποία απηύθυνε στα μέλη της 17Ν με τίτλο «Άκου με, ένοπλε σύντροφε», ασκώντας δριμεία κριτική στις βίαιες και τρομοκρατικές μεθόδους της οργάνωσης. Η 17 Νοέμβρη του απάντησε στις 12 Μαρτίου με προκήρυξη η οποία εστάλη στην εφημερίδα «Το Έθνος» και είχε τον τίτλο «Άξιος ο μισθός σου, άοπλε σύντροφε!»

Ήταν παντρεμένος σε τρίτο γάμο με τη δημοσιογράφο Λένα Παγώνη, και έχουν μία κόρη, τη Νικολέτα. Η πρώτη κόρη του, Άννα, είναι από τον δεύτερο γάμο του με τη Μιμή (Δήμητρα) Γαλανοπούλου.