Χώρισαν ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα μετά από έξι χρόνια γάμου

Αρχικά ο ηθοποιός είχε διαψεύσει το σχετικό δημοσίευμα

Χώρισαν οι δρόμοι του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα.

Το ζευγάρι, έπειτα από έξι χρόνια έγγαμου βίου, αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετικά μονοπάτια, αν και την προηγούμενη εβδομάδα ο ηθοποιός διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα.

Τώρα, σε εκ νέου τηλεφωνική του επικοινωνία με τη δημοσιογράφο, Όλγα Λαφαζάνη, και το «Happy Day», επιβεβαίωσε το δυσάρεστο γεγονός, τονίζοντας πως πλέον μένουν σε χωριστά σπίτια με την πρώην σύζυγό του.

«Δεν ξέρω αν ο κύριος Τζώρτζογλου διαψεύδει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Μπορεί να είναι αυτό το περίεργο συναίσθημα που δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Μπορεί ο ένας από τους δύο να είναι πιο έτοιμος για αυτό τον χωρισμό. Κάπου εκεί ο ένας επικοινωνεί στους δικούς του ότι τελείωσε, ενώ ο άλλος μπορεί να υποστηρίζει ότι δεν ισχύει» είχε δηλώσει εκείνη τη μέρα η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Εγώ πιστεύω ότι είχαν χωρίσει από την προηγούμενη βδομάδα, απλώς δεν ήθελε να σου το πει, Όλγα μου, γιατί είχε κανονισμένη συνέντευξη και σκόπευε να το ανακοινώσει εκεί», σχολίασε το πρωί της Τρίτης (20/1) με νόημα ο Κώστας Φραγκολιάς.