Κωνσταντίνος Αργυρός: Η οικογένεια μου είναι το πιο όμορφο δώρο στον κόσμο

«Όταν λείπω στο εξωτερικό, μου λείπουν πάρα πολύ»

Για τον έγγαμο βίο όσο και την καθημερινότητα με την εκλεκτή της καρδιάς του, Αλεξάνδρα Νίκα και το πρώτο τους παιδάκι μίλησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1 και τον

«Η οικογένεια είναι το καλύτερο πράγμα, το πιο όμορφο δώρο στον κόσμο. Όταν λείπω στο εξωτερικό, μου λείπουν πάρα πολύ. Ακόμα και όταν είμαι εκεί, μου λείπουν», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός και συνέχισε:

«Συνέχεια κάνουμε βιντεοκλήσεις μες στην ημέρα. Τώρα ο γιος μου κάνει τα πρώτα του βήματα, αρχίζει να περπατάει και ανυπομονώ να τον παίρνω μαζί μου και να έρχεται όπου κι αν είμαι.

Δώρο για τα Χριστούγεννα του πήρα, σίγουρα, όχι ένα. Το πιο όμορφο δώρο, βασικά, είναι ο χρόνος που μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον και αυτό θέλω να του δώσω πάνω απ’ όλα, πέρα από τα υλικά αγαθά. Θέλω να του προσφέρω περισσότερο τον χρόνο μου, είτε να είναι μαζί μου είτε να είμαι γω συνέχεια μαζί του. Για μένα αυτό είναι το ιδανικό, το απόλυτο».