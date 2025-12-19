Συγκλονιστική εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση – Δεν έχω βρει τη δύναμη να το καταγγείλω»

0

«Με τον κακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά»

Με αφορμή την καταγγελία που έγινε εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ελένη Χατζίδου εξομολογήθηκε στον αέρα του «Breakfast@star» πως στο παρελθόν έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση.

«Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν ξέρω αν θα υπάρξω ποτέ γενναία για να βγω να το πω και να το καταγγείλω και να κάνω αυτό που έκανε ο Στέφανος», είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

Η Ελένη Χατζίδου είπε στη συνέχεια: «Με τον κακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά. Δεν έχω βρει τη δύναμη να το κάνω, δεν ξέρω αν θα τη βρω ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να πάρει αυτό που αξίζει… Επειδή συνεχίζει και το κάνει θα ήθελα να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο.

Έχουμε αναφερθεί στο όνομά του σε αυτή την εκπομπή. Δεν θα πω κάτι, αλλά δεν θα τον εκθιάσω, δεν θέλω να βρεθώ μαζί του ξανά, εννοείται ούτε να συνεργαστώ μαζί του ξανά και σίγουρα δεν θα του έκανα like σε καμία φωτογραφία».