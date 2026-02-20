Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Είχε θράσος, ήμουν πολύ μικρή και ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου»

0

«Ντρεπόμουν να το πω γιατί δεν θα με πίστευαν»

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Status» με τον Κωνσταντίνο Καμέα που προβλήθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, στο Astra TV.

Μάλιστα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου μίλησε για την κατ’ επανάληψη παρενόχληση που δεχόταν σε νεαρή ηλικία από συνεργάτη του πατέρα της.

Ειδικότερα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «βίωσα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, σε πολύ νεαρή ηλικία, από συνεργάτη του πατέρα μου στο γραφείο. Αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Είχε όμως αυτή τη δυναμική πάνω μου, ενώ εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω μετά στους γονείς μου».

«Επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου γιατί δεν θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το ‘πα ποτέ και γω ντρεπόμουν μια ζωή γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια».

«Ερχόταν καθημερινά στο σπίτι μας και πάντα δεν μ’ άρεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το ‘χει κάνει σε άλλα κορίτσια, γενικά όμως είχε πολύ έντονη παρουσία και προς τον πατέρα μου. Τον πίεζε να βάλει το παιδί του σε δουλειά, παρόλο που εκείνο ήταν ατάλαντο, γενικότερα ήταν πολύ πιεστικός και ευτυχώς αποχώρησε πολλά χρόνια πριν κλείσει το γραφείο» συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.