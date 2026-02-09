Τριαντάφυλλος για Χατζίδου: «Ο άντρας της όταν ήταν πορτιέρης τα ίδια έκανε, να μάθει να σέβεται»

0

«Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ ξανά με την Ελένη Χατζίδου, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω»

Τη δική του αιχμηρή απάντηση στην Ελένη Χατζίδου έδωσε ο Τριαντάφυλλος. Τον γνωστό τραγουδιστή συνάντησε ο ρεπόρτερ του «Happy Day», Δημήτρης Σιδηρόπουλος, ζητώντας την άποψή του για το σχόλιο της συναδέλφου του πως «όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια», όταν εκείνη αναφέρθηκε στη δήλωσή του ότι δεν πρόκειται να πάει στο YFSF για να κάνει τον κλόουν.

«Να κάτσω να απαντήσω τώρα στην Ελένη Χατζίδου; Στη Χατζίδου, που με παρακαλάει συνέχεια να της κάνω μια δήλωση και όλο της λέω, "γειά"; Δεν ξέρω γιατί τόση κακία. Με την Ελένη είχαμε συνεργαστεί παλιά», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

«Για να μην παρεξηγηθώ, αυτό που είπα για το ΥFSF είναι ότι θα φαίνομαι εγώ σαν κλόουν αν το κάνω, όχι ότι είναι κλόουν αυτοί που το κάνουν. Εγώ δε μπορώ να το κάνω, δεν είμαστε όλοι για όλα», επισήμανε.

«Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ ξανά με την Ελένη Χατζίδου, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω. Τους πήρα τηλέφωνο αλλά δε το σήκωναν. Τα ίδια έκανε και ο άντρας της όταν ήταν πορτιέρης. Να του θυμίσω ότι όταν ήταν πορτιέρης σε ένα μαγαζί τι έκανε σε κάτι παιδιά. Να μάθει να σέβεται», κατέληξε στο αιχμηρό του σχόλιο ο Τριαντάφυλλος.