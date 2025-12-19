Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η καταγγελία αφορά στην πρόταση ενός ενήλικα σε έναν άλλον ενήλικα για να συνευρεθούν σεξουαλικά» είπε ο δικηγόρος του τραγουδιστή

0

Προανήγγειλε ότι θα κατατεθούν μηνύσεις κατά του 21χρονου και κατά γνωστού επιχειρηματία

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, Χαράλαμπο Λυκούδη, να προαναγγέλλει μέσω της εκπομπής «Happy Day» ότι θα κατατεθούν μηνύσεις κατά του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου και κατά γνωστού επιχειρηματία.

«Όχι μόνο θα μηνυθεί ο 21χρονος για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά θα μηνυθεί επίσης γιατί είναι όργανο αυτής της εκβίασης, είναι συνεργός αυτής της εκβίασης και για ψευδή καταμήνυση. Θα καταθέσουμε μήνυση την επόμενη εβδομάδα και στον επιχειρηματία που έχουμε κατονομάσει στο τμήμα Εκβιαστών. Θα μηνυθούν επίσης και δύο συγγενικά πρόσωπα του επιχειρηματία, οι οποίοι με γραπτά μηνύματα έχουν επιδείξει απειλητική συμπεριφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη. Θα έχουμε σημαντικές δικαστικές εξελίξεις», τόνισε ο Χαράλαμπος Λυκούδης στην εκπομπή που παρουσιάζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη διευκρίνισε ακόμη ότι η καταγγελία του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου δεν σχετίζεται με περιστατικό βίας εκ μέρους του Γιώργου Μαζωνάκη. «Δεν μιλάμε για πράξεις βίας, ούτε κάποιες άλλες μορφές απειλών. Οριοθετούμε ότι αυτή η καταγγελία αφορά στην πρόταση ενός ενήλικα σε έναν άλλον ενήλικα για να συνευρεθούν σεξουαλικά. Γι αυτό κατηγορείται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η μη πραγματοποίηση αυτής της συνεύρεσης δεν στάθηκε εμπόδιο ούτε στην πρόσληψη ούτε στη συνέχιση, αλλά ούτε στην ολοκλήρωση της συνεργασίας αυτών των δύο ανθρώπων».

Όσο για τη μήνυση του 21χρονου, ο Χαράλαμπος Λυκούδης σχολίασε: «Το ραντεβού εδόθη πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπάρχει νοήμων άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να πιστεύει ότι για ένα περιστατικό 9 μήνες πριν, ο καταγγέλλων θα επιλέξει πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη να πάει να καταθέσει μήνυση στην εισαγγελία που σε χρόνο ρεκόρ γίνεται φέιγ βολάν; Έτσι ξεδιπλώθηκε η σκοπιμότητα!».

«Δεν οφείλει πουθενά χρήματα ο Γιώργος Μαζωνάκης», συμπλήρωσε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης.