Ζήνα Κουτσελίνη: Ξέραμε κι εμείς, αλλά δεν λειτουργήσαμε ως παπαγαλάκια μιας μήνυσης που θα ερχόταν

0

«Την είδαμε τώρα, σήμερα και την κουβεντιάζουμε»

Έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών εκπομπών η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις που είχαμε το πρωί της Πέμπτης. Η Ζήνα Κουτσελίνη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», πέταξε τα βέλη της προς συγκεκριμένη κατεύθυνση…

«Άλλο το δημοσιεύω και άλλο έχω γνώση και άλλο είμαι προπομπός και προάγγελος βγαίνοντας σε εκπομπές και λέγοντας θα γίνει αυτό. Παλιά υπήρχαν δημοσιογράφοι που είχαν βγει κάποια πράγματα, να εκβιάσουν καταστάσεις που δεν έβγαιναν ποτέ. Φαντάζομαι είναι γνωστά αυτά…», είπε η Ζήνα Κουτσελίνη και πρόσθεσε όλο νόημα: «Δεν το λέω για να μην μου πούνε αναφέρεσαι κάπου συγκεκριμένα τώρα».

«Ξέραμε κι εμείς, αλλά δε βγήκαμε να τα λέμε. Δεν λειτουργήσαμε ως παπαγαλάκια μιας μήνυσης που θα ερχόταν. Την είδαμε τώρα, σήμερα και την κουβεντιάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη.