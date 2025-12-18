Καινούργιου για Μαζωνάκη: «Αυτό το τσίρκο που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες στα Μέσα, το θεωρώ φρικτό»

0

«Δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα, θα περιμένουμε να αποφασίσει η Δικαιοσύνη»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, το όνομα του οποίου δόθηκε κανονικά στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί (18/12) στα ΜΜΕ.

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του ονόματος, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να κάνει τη δική της τοποθέτηση σχετικά με την πολυσυζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, καταδικάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καπηλεύτηκαν το θέμα ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές αλλά και τα social media.

«Θέλω να πω κάτι προς τους τηλεθεατές. Σε αυτή την εκπομπή, μέχρι να εκδώσει ο δικηγόρος τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, δεν ακούστηκε και δεν υπονοήθηκε τίποτα. Αν με ρωτάτε, ήταν και μία προσωπική μου απόφαση», ξεκίνησε να λέει η παρουσιάστρια.

«Το θεωρώ φρικτό όλο αυτό που έχει γίνει στα Μέσα τις τελευταίες μέρες. Να "φωτογραφίζονται" Έλληνες τραγουδιστές, να υπονοούνται απίστευτα πράγματα που η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι απ’ όλα αυτά έχει συμβεί, αν έχει συμβεί, να αμαυρώνονται οικογένειες και προσωπικότητες με φωτογραφίες, κουίζ.

Για μένα αυτό το τσίρκο που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες και αναφέρομαι σε εκπομπές, εφημερίδες… το θεωρώ φρικτό. Μόνο σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή, εφόσον βγήκε αυτή η ανακοίνωση από τον δικηγόρο του συγκεκριμένου τραγουδιστή παίχτηκε αυτό το θέμα και το παίρνω πάνω μου. Είναι όλο λάθος. Δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα, θα περιμένουμε να αποφασίσει η Δικαιοσύνη», υπογράμμισε ανοιχτά η Κατερίνα Καινούργιου, αφήνοντας τις αιχμές της κατά συναδέλφων της.

«Αν όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον Γιώργο, είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα και έχει "χτυπηθεί" από τα Μέσα. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει έναν Γολγοθά, να του δίνεις και μία και να τον πηγαίνεις ακόμα πιο κάτω χωρίς κάτι να έχει αποδειχθεί νομικά… το θεωρώ ανήθικο», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου με αυστηρό ύφος.