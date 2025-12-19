Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πρεμιέρα στην Ακτή Πειραιώς: «Είμαι αληθινός»

0

«Να περάσουμε καλά και να είστε ο εαυτός σας» ανέφερε μέσα σε έντονο χειροκρότημα

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ακτή Πειραιώς, λίγες ώρες μετά την κατάθεση μήνυσης εις βάρος του από τον τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο (Stef), για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή μέσα σε έντονο χειροκρότημα και απευθύνθηκε στο κοινό με λόγια που προκάλεσαν αντιδράσεις και ερμηνείες. «Να περάσουμε καλά και να είστε ο εαυτός σας», είπε, ενώ σε δεύτερο χρόνο ο τραγουδιστής τόνισε: «Είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης… ο αληθινός!».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Happy Day», ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο νυχτερινό κέντρο αρκετές ώρες νωρίτερα για την προετοιμασία του και δεν προχώρησε σε καμία δήλωση προς τους δημοσιογράφους.