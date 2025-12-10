Η Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβίστηκε στο λιμάνι του Βόλου

0

Εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

Ταλαιπωρήθηκε η Μελίνα Ασλανίδου στον Βόλο, καθώς εγκλωβίστηκε μαζί με τους μουσικούς της μέσα στο λιμάνι, εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Το θέμα προβλήθηκε σε ζωντανή σύνδεση από την εκπομπή Live You, όπου φάνηκε το βαν με τους καλλιτέχνες να εξέρχεται μέσα από τις κλούβες των ΜΑΤ, την ώρα που οι δημοσιογράφοι κατήγγελλαν πλήρη ασυνεννοησία των αρχών.

Μιλώντας στον «Ταχυδρόμο», η Μελίνα Ασλανίδου κράτησε ψύχραιμη στάση, λέγοντας: «Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να φύγουμε». Τελικά, μετά από πολύωρη ταλαιπωρία, οι εγκλωβισμένοι οδηγήθηκαν εκτός λιμανιού.