Νέος αποκλεισμός από τους αγρότες στον Μπράλο για μία ώρα

Θα διαρκέσει έως τις 5 το απόγευμα

Σε νέο αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, ακόμη και των παραδρόμων, προχώρησαν οι αγρότες που παραμένουν συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου.

Η Τροχαία έχει ήδη λάβει μέτρα, ακινητοποιώντας οχήματα σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου, είτε αυτά κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, είτε προς την πρωτεύουσα από περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, είτε κατευθύνονται προς Άμφισσα, Ρίο ή Αντίρριο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο αποκλεισμός του κόμβου του Μπράλου αναμένεται να διαρκέσει έως τις 5 το απόγευμα.