ΥΠΑΑΤ: Παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 για χρηματοδότηση και αγροτικά ακίνητα

«Η νέα νομοθετική παρέμβαση έρχεται να δώσει "ανάσα" ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα»

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παρατείνεται η ισχύς κρίσιμων ρυθμίσεων που αφορούν τόσο τη χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών όσο και την παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το υπουργείο «η νέα νομοθετική παρέμβαση έρχεται να δώσει "ανάσα" ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα και να διασφαλίσει τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων».

Σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επιλέξει συνειδητά να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Σήμερα παρατείνουμε εκ νέου μια κρίσιμη ρύθμιση που επιτρέπει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό και χρηματοδότηση χωρίς το εμπόδιο της ασφαλιστικής ενημερότητας. Το κάνουμε γιατί γνωρίζουμε ότι, ιδιαίτερα στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, οι ανάγκες είναι αυξημένες και η ρευστότητα καθοριστική για να ξεκινήσει και να εξελιχθεί ομαλά η παραγωγή. Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή στήριξης της αγροτικής οικονομίας, σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής και οι χρηματοδοτικές πιέσεις παραμένουν υψηλές. Θέλουμε οι αγρότες μας να μπορούν να προγραμματίζουν με ασφάλεια, να επενδύουν στην καλλιέργειά τους και να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους».

Προσέθεσε πως «ταυτόχρονα, παρατείνουμε για ακόμη ένα έτος τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων τόσο σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ανέργους όσο και σε νέους και επαγγελματίες αγρότες, όπου υπάρχουν αδιάθετες εκτάσεις» τονίζοντας πως «με τον τρόπο αυτόν αξιοποιούμε τη δημόσια γη παραγωγικά, ενισχύουμε την είσοδο νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα και στηρίζουμε την περιφέρεια. Η στρατηγική μας εντάσσεται στους εξής πυλώνες: περισσότερη ρευστότητα, καλύτερη αξιοποίηση της γης, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Πιστεύουμε στις δυνατότητες του Έλληνα αγρότη και επενδύουμε στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα».

Σημειώνεται ότι με τη νέα νομοθετική παρέμβαση παρατείνεται η προθεσμία που επιτρέπει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να συνάπτουν και να ανανεώνουν δάνεια, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Η παράταση ισχύει από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας έως και το τέλος του 2026.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2026 παρατείνεται η ισχύς των αποφάσεων παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4061/2012, ώστε να μη βρεθούν εκτός νομικού πλαισίου αγρότες που ήδη καλλιεργούν τις εκτάσεις και να αποφευχθούν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις.

Τέλος, διατηρείται η δυνατότητα παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινήτων σε νέους και επαγγελματίες αγρότες, με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, ενισχύοντας την είσοδο και παραμονή παραγωγών στον πρωτογενή τομέα.