«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά μας», λένε οι αγρότες

0

«Είναι θέμα επιβίωσης», τόνισαν στο συλλαλητήριο στην Αθήνα

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας» τόνισε μιλώντας στο αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

Ευχαρίστησε για «τη συγκινητική και συγκλονιστική συμπαράσταση και αλληλεγγύη όλες τις μέρες του αγώνα, αλλά και στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα».

«Το σημερινό συλλαλητήριο είναι η απαρχή της νέας φάσης των αγώνων μας, της συνέχισης των κινητοποιήσεων, όπως είχαμε υποσχεθεί και όταν φεύγαμε απ τα μπλόκα, γιατί τα μπλόκα είναι μία μορφή αγώνα, αλλά δεν είναι η μόνη μορφή αγώνα» σημείωσε και τόνισε:

«Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί. Θα δυναμώσουμε την κοινή δράση και θα έχουμε αποτελέσματα γιατί είμαστε οι πολλοί. Γιατί έχουμε δίκιο.

Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε. Ψηλά το κεφάλι. Μην τους φοβάστε. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται και μας φοβούνται και μας τρέμουν».

«Μπράβο σε όλους μας που συνεχίζουμε έναν αγώνα μεγάλο» είπε ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρος του μπλόκου Ε - 65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για να προσθέσει: «Αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ, που επί 55 μέρες στα μπλόκα μας στηρίζατε ηθικά, μας δίνατε δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα για το σήμερα και για το αύριο». Σημείωσε ότι «αρνιόμαστε να δεχθούμε τον ξεκληρισμό των κτηνοτρόφων. Θέλουμε την ύπαιθρο ζωντανή και τον αγώνα θα τον συνεχίσουμε μέχρι τέλους».

Τόνισε πως «θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και με το συλλαλητήριο σήμερα που σίγουρα στέλνει το μήνυμα, αλλά και με άλλες μορφές κλιμάκωσης. Και να είναι σίγουρη και η κυβέρνηση ότι τα μπλόκα θα ξαναστηθούν και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες. Εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας, δεν υποχωρούμε, είτε με τα πόδια, είτε με τα τρακτέρ. Όλοι μαζί, μαζί με τη δική σας βοήθεια».

«Η σημερινή συγκέντρωση με τους αγωνιζόμενους αγρότες μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνια, αισιοδοξία για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας» τόνισε ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών.

«Να είστε σίγουροι ότι η σπορά που κάνατε, ο πολυήμερος ηρωικός σας αγώνας, θα δώσει καρπούς. Η σπορά της ενότητας, της συσπείρωσης στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, της εργατικής - λαϊκής αλληλεγγύης είναι τα πιο σημαντικά εφόδια για τον αγώνα σας που συνεχίζεται.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Τροφίμων είμαστε μαζί σας. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Εργάτες και αγρότες δουλεύουμε από το πρωί έως το βράδυ και δεν μπορούμε να ζήσουμε, να τα βγάλουμε πέρα. Δουλεύουμε εμείς και τα καρπώνονται μια χούφτα μεγαλέμποροι και βιομήχανοι» σημείωσε.

Ο Β. Σταμούλης τόνισε ότι «από τα δικά μας χέρια στο εργοστάσιο και το χωράφι προέρχονται τα αμύθητα κέρδη τους. Ένας τρόπος υπάρχει να τους αντιμετωπίσαμε. Να ενισχύσουμε τον κοινό μας αγώνα ενάντια στον κοινό αντίπαλο. Να πιστέψουμε στη δική μας δύναμη και όχι σε σωτήρες και λύσεις από τα πάνω γιατί αυτό που επιβεβαιώνεται για δεκαετίες είναι αυτό που λέει το γνωστό αγροτικό τραγούδι «και μείς τα ίδια θα μαστε άλλη μια φορά, μας παίρνουν τη σοδειά φτηνά».

«Παλεύετε για το ψωμί και το φαΐ που μπαίνει στα σπίτια μας». «Είμαστε και εμείς παιδιά αγροτών και εσείς γονείς φαντάρων», ανέφερε τονίζοντας ότι το δίκιο είναι με το μέρος των βιοπαλαιστών αγροτών και καμία ποινή δεν μπορεί να το κάμψει» είπε o στρατιώτης Γιώργος Κολάρος από το βήμα του μεγάλου συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα.

Την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση των γυναικών του μόχθου «στην αγροτιά και στον αγώνα της ενάντια στο ξεκλήρισμά της» μετέφερε εκ μέρους της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, η Κωνσταντίνα Τσότρα.

«Είμαστε δίπλα σας» σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Οι γυναίκες της βιοπάλης δεν ανεχόμαστε αυτόν τον πόλεμο του κράτους, της κυβέρνησης και της εργοδοσίας» επισήμανε, ενώ σημείωσε πως η ΟΓΕ μάχεται καθημερινά «προκειμένου οι γυναίκες της βιοπάλης να μην σκοτώνονται μέσα σε «Βιολάντες» για τα κέρδη των αφεντικών».

«Η ανυποχώρητη στάση σας αποτελεί παράδειγμα» τόνισε εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου Γεωπονικής η Ελευθερία Γιαννούλα προσθέτοντας ότι «κοινός είναι και ο αντίπαλος μας, τα κέρδη των λίγων, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων».

Επισήμανε ότι «τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση πως δεν υπάρχουν λεφτά για να καλύψει τις ανάγκες σας, χρησιμοποιεί και στον αγώνα μας ως φοιτητές που παλεύουμε για σύγχρονες, πραγματικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές, για να έχουμε όλες τις κατάλληλες υποδομές και καθηγητές για να μορφωνόμαστε ολοκληρωμένα και να μαθαίνουμε ολόπλευρα την επιστήμη μας».

Ένα ξεχωριστό καλωσόρισμα ετοίμασαν οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που απηύθυνε η ΟΒΣΑ.

Τόσο η Ομοσπονδία όσο και άλλοι φορείς, όπως η Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών, έστησαν πάγκους για να τροφοδοτούν τους βιοπαλαιστές με νερά, χυμούς, σάντουιτς και άλλα προϊόντα, ώστε να συμβάλουν στη διανυκτέρευση.

Ιδιαίτερη πρωτοβουλία, επίσης, ήταν και αυτή από το ναυτεργατικό σωματείο της ΠΕΜΕΝ, η οποία μετέφερε στο Σύνταγμα την εκδήλωση για την ετήσια κοπή της πίτας της, ενώ όλα τα γεύματα που ετοίμαζε για τα μέλη της θα μοιραστούν στους αγωνιζόμενους αγρότες.

Τη δική τους προσφορά είχαν και οι αρτοποιοί με σχετική απόφαση της Συντεχνίας τους.

Τέλος, νωρίτερα τους αγρότες είχαν υποδεχθεί οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί.