Προς το κέντρο της Αθήνας 44 τρακτέρ – Σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Κλειστή είναι η λεωφόρος Αμαλίας στο Σύνταγμα λόγω της συγκέντρωσης

Στο πλαίσιο των σημερινών προγραμματισμένων κινητοποιήσεων των αγροτών στην Αθήνα, κλειστή είναι η λεωφόρος Αμαλίας στο Σύνταγμα λόγω της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία βρίσκονται επίσης συγκεντρωμένοι περίπου 600 αγρότες.

Σαράντα ένα τρακτέρ πέρασαν λίγο πριν από τις 3 μμ τα διόδια των Αφιδνών και κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας συνοδεία περιπολικού. Άλλα τρία τρακτέρ πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας, τα οποία βρίσκονται στην Αθηνών και Σπύρου Πάτση όπου έχουν σταθμεύσει επίσης περίπου 25 ταξί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική συγκέντρωση των αγροτών είναι προγραμματισμένη για τις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα όπου τα τρακτέρ θα σταθμεύσουν απέναντι από τη Βουλή.