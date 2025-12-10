Οι αγρότες της Αταλάντης «άνοιξαν» τα διόδια της Τραγάνας

0

Μοίρασαν ενημερωτικό υλικό στους οδηγούς

Στα διόδια της Τραγάνας μετακινήθηκαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα οι αγρότες που κρατούν κλειστό τον κόμβο της Αταλάντης και πριν από λίγο άνοιξαν τις μπάρες για να περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής τους, οι αγρότες μοίραζαν ενημερωτικό υλικό στους οδηγούς, εξηγώντας τα αιτήματά τους και τους λόγους των κινητοποιήσεων. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, ανάλογες δράσεις προγραμματίζονται και για τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης της κοινωνίας και ενίσχυσης της στήριξης προς τον αγώνα τους, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.