Χαρακόπουλος: Απόλυτα θετική διάθεση της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες

«Θα είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί τους»

«Εμείς έχουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο, την οποία δεν θα επιτρέψουμε να διαρραγεί» ξεκαθάρισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio και προσέθεσε:«Από πλευράς της κυβέρνησης υπάρχει η απόλυτα θετική διάθεση να υπάρξει διάλογος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει να ιεραρχηθούν τα θέματα, να οριστεί μία συγκεκριμένη επιτροπή που θα εκφράζει το σύνολο των αιτημάτων των ανθρώπων που είναι στους δρόμους, προκειμένου να δούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τι μπορούμε να υλοποιήσουμε. Θα είμαστε απόλυτα ειλικρινείς προς τους αγρότες».

Ακολούθως υπογράμμισε ότι «ο αγροτικός κόσμος πάντοτε ήταν ραχοκοκαλιά αυτής της παράταξης. Οι αγρότες ξέρουν ότι αυτή η παράταξη είναι που στην πράξη και όχι απλά στα λόγια τους στηρίζει. Ξέρουν τι έχει γίνει και τα τελευταία αυτά 6 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τις μειώσεις στους φόρους, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Τα κίνητρα που δόθηκαν, έτσι ώστε να υπάρξει και πάλι ένα υγιές συνεταιριστικό κίνημα. Έχουνε μειωμένη κατά 50% τη φορολόγηση αν παραδίδουν τα αγροτικά τους προϊόντα μέσα από συνεταιρισμούς ή μέσω της συμβολαιακής γεωργίας, διασφαλίζοντας εξαρχής ένα δεδομένο εισόδημα. Ξέρουν, επίσης, ότι ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει τα τελευταία αυτά 6 χρόνια πολλαπλάσια ποσά σε αποζημιώσεις αυτών που οι ίδιοι οι αγρότες δίνουν ως ασφαλιστικές εισφορές».

Παράλληλα, ο κ.Χαρακόπουλος απαντώντας σχετικά με την δήλωση των 6 βουλευτών της ΝΔ για τις ενισχύσεις προς τους αγρότες από το ”Μέτρο 23” επισήμανε ότι «είναι ένα μέτρο που για πρώτη φορά καθιερώθηκε από τη δική μας κυβέρνηση, που δίνει ουσιαστικά μία στήριξη σε παραγωγούς μιας σειράς αγροτικών προϊόντων, όπως τον βαμβάκι, τα κάστανα, τα φιστίκια - αγροτικά προϊόντα που στηρίζονται γιατί ακριβώς πέρσι είχαμε σημαντική απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών παραγωγών και κακών τιμών» και προσέθεσε: «Από τα 178 εκατομμύρια που είχε ανακοινώσει το αρμόδιο υπουργείο ότι θα δοθούν, δόθηκαν νομίζω 157, υπάρχει μία απόκλιση περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Υπήρξε χθες μία διευκρινιστική ανακοίνωση από τον αρμόδιο οργανισμό. Και σήμερα θα υπάρχει συνάντηση, στα γραφεία του Κόμματος, των βουλευτών που προέρχονται από τις αγροτικές περιοχές της χώρας με τον υπουργό, τον κ. Τσιάρα. Οργανώνουμε μία τέτοια συνάντηση σήμερα προκειμένου να δοθούν οι διευκρινίσεις. Τα χρήματα θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση όπως ειπώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως το τέλος του χρόνου σε όλους τους δικαιούχους, αφού γίνουνε οι απαραίτητες διασταυρώσεις».

Τέλος, σημείωσε ότι «οι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι οι καλύτεροι αγωγοί μηνυμάτων της ελληνικής κοινωνίας προς την κυβέρνηση και αυτό κάνουν και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν, καταθέτοντας δημιουργικές προτάσεις. Μία επισήμανση έγινε, δόθηκε διευκρίνιση, θα υπάρξει και σήμερα συζήτηση -εξαντλητική φαντάζομαι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος στους δρόμους, οι βουλευτές γίνονται αποδέκτες των διαμαρτυριών που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία».