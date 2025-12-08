Νίκος Βέρτης: Αν δεν έφερνα εγώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Αθήνα, θα τον έφερνε κάποιος άλλος

«Πριν βγω στη σκηνή κάνω την προσευχή μου»

Για τη νέα αυτή σεζόν στο «YTON», τις προσωπικές του συνήθειες, αλλά και τον Κωνσταντίνο Αργυρό μίλησε ο Νίκος Βέρτης στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη.

Ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε αρχικά για τη νέα αυτή σεζόν στο YTON: «Είμαστε στη 10η σεζόν στο YTON, να περιμένετε διασκέδαση και κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ακόμα αντέχω, αλλά κάποια στιγμή θα κάνω ένα διαλειμματάκι».

Ο Νίκος Βέρτης είπε στη συνέχεια: «Πριν βγω στη σκηνή κάνω την προσευχή μου. Και όταν βγαίνω προσπαθώ να δώσω αυτό που ζητάει ο κόσμος να δει και να ακούσει.

Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αν δεν έφερνα εγώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Αθήνα, θα τον έφερνε κάποιος άλλος».