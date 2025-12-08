Νίκος Βέρτης: Αν δεν έφερνα εγώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Αθήνα, θα τον έφερνε κάποιος άλλος

0

«Πριν βγω στη σκηνή κάνω την προσευχή μου»

Για τη νέα αυτή σεζόν στο «YTON», τις προσωπικές του συνήθειες, αλλά και τον Κωνσταντίνο Αργυρό μίλησε ο Νίκος Βέρτης στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη.

Ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε αρχικά για τη νέα αυτή σεζόν στο YTON: «Είμαστε στη 10η σεζόν στο YTON, να περιμένετε διασκέδαση και κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ακόμα αντέχω, αλλά κάποια στιγμή θα κάνω ένα διαλειμματάκι».

Ο Νίκος Βέρτης είπε στη συνέχεια: «Πριν βγω στη σκηνή κάνω την προσευχή μου. Και όταν βγαίνω προσπαθώ να δώσω αυτό που ζητάει ο κόσμος να δει και να ακούσει.

Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αν δεν έφερνα εγώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Αθήνα, θα τον έφερνε κάποιος άλλος».