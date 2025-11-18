Λάκης Γαβαλάς: Έχω νεύρα με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, γιατί έχει πιο ωραία γόνατα από εμένα

0

«Εύχομαι αυτές οι δύο κοπέλες να τα βρούνε. Και αν τα βρούνε, θα χαρώ πάρα πάρα πολύ», είπε για την κόντρα του μοντέλου με την Έλενα Χριστοπούλου

Για τη συμμετοχή του στο φετινό GNTM, τις σχέσεις του με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου αλλά και τη δικαστική της διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς με δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Στα γυρίσματα του GNTM περνάμε… γυριστά. Δηλαδή πάμε από δω, πάμε από κει, στα καμαρίνια, έχουμε fun, έχουμε κούραση, βελτιώνουμε τα παιδιά, τα φτιάχνουμε έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι στο στερέωμα της μόδας», αναφέρει.

«Πολλοί είπαν ότι δεν είναι έτσι που γίνεται. Εμείς όμως πρέπει να βάζουμε challenge στα παιδιά για να τους εξευγενίσουμε και να τους μυήσουμε στη δυσκολία που δυστυχώς έχει αυτό το επάγγελμα που λέγεται modeling», προσθέτει ο Λάκης Γαβαλάς.

«Με την Ηλιάνα έχω τα νεύρα μου, διότι έχει απίστευτα γόνατα, γιατί αυτή δεν έχει ποτέ γονατίσει, ενώ εγώ γονατιστός πήγα στις φυλακές μου, γονατιστός πήγα στην εκκλησία, γονατιστός πήγα παντού. Οπότε λοιπόν, θεωρώ ότι η Ηλιάνα έχει πιο ωραία γόνατα από μένα», σημειώνει με το χαρακτηριστικό του χιούμορ ο γνωστός σχεδιαστής.

Όταν ερωτάται για τη δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πρώην συνεργατών, ο Λάκης Γαβαλάς απαντά:

«Θα σου πω την αλήθεια. Εγώ βλέπω την Ηλιάνα σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος, δεν ξέρω αν και κατά πόσο έχει τέτοιες διαδικασίες. Και καλά κάνει, γιατί η δουλειά μας είναι η δουλειά μας. Πρέπει να είμαστε λαμπεροί, να είμαστε εκεί στη δουλειά. Ειλικρινά δεν έχω μιλήσει και για μένα και για τις δύο γυναίκες, που τις αγαπώ και τις δύο και μεμονωμένα, αλλά και όταν ήταν μαζί».

«Έχω περάσει μέσα από δικαστήρια και όλα, μου φαίνεται πολύ περίεργο να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Όμως δυστυχώς συμβαίνουν. Κάτι θα πρέπει να υπάρχει μέσα στη μέση. Εύχομαι αυτές οι δύο κοπέλες να τα βρούνε. Και αν τα βρούνε, θα χαρώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά, γιατί αξίζει να είναι ήρεμες και να δουλεύουν, γιατί είναι ικανές να προσφέρουνε στη μόδα, στον κόσμο του lifestyle», καταλήγει ο Λάκης Γαβαλάς στην πρωινή εκπομπή του Alpha.