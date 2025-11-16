Έλενα Χριστοπούλου για την αγωγή-μαμούθ από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Την διάβασα από τα Μέσα, πριν καν την λάβω»

0

«Κάποια πράγματα δεν είναι για μπροστά στις κάμερες, διασύρομαι ποικιλοτρόπως»

Την έκπληξη της, για το γεγονός ότι η αγωγή-μαμούθ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου εναντίον έγινε γνωστή στα Μέσα Ενημέρωσης πριν την λάβει η ίδια, εξέφρασε η Έλενα Χριστοπούλου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου ήταν καλεσμένη.

Λίγο νωρίτερα, η Άρια Καλύβα είχε όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ για τις 7 επίμαχες συμβάσεις που έφεραν τις δύο πλευρές σε ακραία αντιπαράθεση, με τις φερόμενες πλαστές υπογραφές και την υπεξαίρεση τεράστιων χρηματικών ποσών.

«Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι για όλους, για μπροστά στις κάμερες, είναι ongoing. […] Βγήκε από τον Νάσο Γουμενίδη απ’ ό,τι είδα αλλά εγώ δεν την είχα λάβει ακόμα, την είδα από τα Μέσα. Είναι το πόσο θέλει και μπορεί κανείς να δημοσιεύσει κάτι, εγώ δεν είχα τη δύναμη να απαντήσω, γιατί δεν το είχα ακόμα διαβάσει.

Η υπόθεση αυτή έχει πολλά επεισόδια και θα γίνουν και πολλά παραπάνω», είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου, διαψεύδοντας την εξωδικαστική λύση που φημολογείται πως είχε βρεθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Εγώ εδώ και έναν χρόνο βλέπω τίτλους, σχόλια και να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βρω κάτι εξωδικαστικά», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχω πια συναίσθημα για αυτή την υπόθεση, στην αρχή είχα, τώρα πια όχι. Είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο με αγάπη, σεβασμό, δεν γίνεται να μη νιώθεις κάτι», παραδέχεται η Έλενα Χριστοπούλου αμέσως μετά.

«Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι οι τίτλοι που θα συνοδεύουν μια ζωή. Δεν θα απαντήσω στις κάμερες αλλά στους αρμόδιους για αυτά που με κατηγορεί η άλλη πλευρά», σημειώνει στην κάμερα του MEGA.

«Είμαι μάνατζερ, έχω τον τρόπο μου να προωθώ τους ανθρώπους, ώστε να κερδίζουν παραπάνω χρήματα μέσα από τη δουλειά τους. Δεν θέλω να δημοσιοποιώ πράγματα που αφορούν αρμόδιους και μόνο. Ο κόσμος βλέπει τίτλους και αποσπάσματα, εγώ ξέρω την αλήθεια και τι πρέπει να κάνω», κατέληξε για την υπόθεση η Έλενα Χριστοπούλου, αρνούμενη να απαντήσει για τα συναισθήματα που νιώθει σήμερα για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.