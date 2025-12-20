Η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του GNTM και κέρδισε τα 50.000 ευρώ

0

Ποιοι ήταν οι τέσσερις φιναλίστ

Το βράδυ της Παρασκευής αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του GNTM, μέσα από το πρόγραμμα του STAR.

Οι τέσσερις φιναλίστ κλήθηκαν να τα δώσουν όλα για όλα στις τρεις τελευταίες τους δοκιμασίες, όμως μόνο ένας ή μία εκ των τεσσάρων θα άκουγε το όνομα του νικητή από τα χείλη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Ο λόγος για την Ειρήνη, τον Ανέστη, τον Γιώργο και την Ξένια που κατόρθωσαν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις προηγούμενες δοκιμασίες που βρήκαν στο GNTM και βεβαίως να ξεπεράσουν όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων.

Αφού βρέθηκαν αρχικά για μια ακόμα φορά στο πλατό του διαγωνισμού τα δυο αγόρια και τα δυο κορίτσια δέχθηκαν τα σχόλια του Άγγελου Μπράτη, της Ζενεβιέβ Μαζαρί, του Έντι Γαβριηλίδη, του Άγγελου Μπράτη και φυσικά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για την πρώτη από τις νέες προσπάθειες που είχε ο καθένας τους στον τελικό για τον φετινό κύκλο του GNTM.

Αμέσως μετά, δε, από την διεκδίκηση του τίτλου αποχώρησε η… Ειρήνη καθώς και οι κριτές έκριναν στη νέα της προσπάθεια μικρές αδυναμίες που την οδήγησαν πρόωρα και στην πόρτα της εξόδου.

Ποιος θα ήταν, λοιπόν, ο μεγάλος νικητής για αυτή τη χρονιά στο GNTM; Ο Ανέστης Τεντέσκι, η Ξένια Τσίρκοβα ή ο Γιώργος Τοκμετζίδης;

Και η απάντηση ήρθε να δοθεί στο τελευταίο μέρος της βραδιάς αφού προηγήθηκε και μια άκρως σκληρή αναμέτρηση των τριών όπου κρεμάστηκαν αμφότεροι σε έναν τεράστιο πολυέλαιο καθώς και πόζαραν με κοσμήματα από διαμάντια στο σώμα τους.

Λίγα λεπτά πριν από τη μία τα ξημερώματα, λοιπόν, ήρθε η απάντηση από τα χείλη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όπως είδαμε στο πρόγραμμα του STAR. «Συγκεντρωτικά, μέσα από τις δυο φωτογραφίσεις, η δική μας βαθμολογία για εσάς διαμορφώνεται ως εξής. Ανέστης 89 βαθμούς, Γιώργος 90 και Ξένια 93. Δεν έχει καθοριστεί όμως τίποτα ακόμα καθώς η ψήφος του κοινού μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα».

Και τότε ήρθε να προστεθεί στους παραπάνω βαθμούς η ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού, η οποία και λάμβανε χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του μεγάλου τελικού για το GNTM.

«Ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6 είναι η Ξένια» σημείωσε χαρακτηριστικά το εντυπωσιακό μοντέλο και συντονίστρια του ριάλιτι μόδας για να επικρατήσει πανικός στο πλατό μιας και η Ξένια έφτασε τους 116 βαθμούς και πήρε τη νίκη στον φετινό κύκλο.

Για την ιστορία του GNTM, ωστόσο, σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε ο Ανέστης που έφτασε τους 114 βαθμούς ενώ ακολούθησε ο Γιώργος με 103 βαθμούς.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν δίπλα μας, είχαμε μεγάλη ανάγκη τη στήριξη και την αγάπη σας. Μας δείξατε εμπιστοσύνη, αναδείξατε τη νικήτρια της καρδιάς σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους αυτούς του μήνες που ήσασταν δίπλα μας. Δίνουμε ραντεβού στο GNTM 7» τόνισε, με χαμόγελο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανανεώνοντας το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό.