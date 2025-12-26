Λάκης Γαβαλάς: «Τα media με κακοποίησαν πολλές φορές γράφοντας άσχημα πράγματα με μεγάλους τίτλους»

0

«Έχω τέτοιους ανθρώπους που είναι το δικό μου ειδικό καθαριστικό και το δικό μου πανί για το κρυστάλλινο τείχος μου»

Μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Grace» παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στα media, τονίζοντας πως παλαιότερα τον έχουν «κακοποιήσει».

Έχετε την εικόνα ενός γνήσια καλού ανθρώπου, διάφανου, κρυστάλλινου. Αυτό αγαπά ο κόσμος σε σας. Πώς μπορεί ένας τέτοιος καθαρός χαρακτήρας να ζει και να κινείται σε ένα περιβάλλον και σε ένα χώρο όπου δεν είναι όλα τόσο διαυγή;

Δεν ξέρω πώς σκέφτονται οι άλλοι για μένα, αλλά, επειδή μιλήσατε για κρύσταλλο, θα χρησιμοποιήσω μια παρομοίωση για αυτούς που έχουν και που έχω επιλέξει να είναι γύρω μου και με βλέπουν κρυστάλλινο. Είναι σαν να έχουν στα χέρια τους ένα πανί και ένα ειδικό καθαριστικό για να πλένουν το κρύσταλλο κάθε φορά που θολώνει και να το κάνουν ξανά διάφανο.

Αυτό είναι η τύχη και η επιτυχία μου: ότι έχω τέτοιους ανθρώπους που είναι το δικό μου ειδικό καθαριστικό και το δικό μου πανί για το κρυστάλλινο τείχος μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς, ειδικά μετά τις περιπέτειές μου, έπρεπε εκ των πραγμάτων να μαζευτώ. Έχω πολύ περισσότερη δουλειά, πρώτα με τον εαυτό μου και μετά με αυτό που κάνω. Οπότε, άλλαξαν τα πράγματα, όμως το κρύσταλλο παραμένει κρύσταλλο.

Κι αυτήν τη φορά, πιστέψτε με, είναι αλεξίσφαιρο. Κανείς και τίποτα δεν θα το αμαυρώσει και δεν θα το στοχεύσει. Έτσι κι αλλιώς, ευτυχώς, δεν το στοχεύουν πια, το θέλουν να είναι εκεί για καλό δικό τους. Θα είναι γερό παντού.

Τα media με κακοποίησαν πολλές φορές γράφοντας άσχημα πράγματα με μεγάλους τίτλους, ειδικά παλαιότερα, όταν ήμουν πάνω στη δημιουργία μου. Εγώ ωστόσο κατάφερα να έχω συναλλαγές με το εξωτερικό, να συναντώ ανθρώπους πολυεθνικών, οι οποίοι με γαλούχησαν. Παρακολουθούσα σεμινάριά τους για να δω πώς θα είμαι σωστός. Και τι έγινε που ήμουν σωστός;