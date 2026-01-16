Άρης Πορτοσάλτε για Λάκη Γαβαλά: «Το κρατικό σύστημα του συμπεριφέρθηκε βάναυσα στη χρεοκοπία του»

0

Ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε τον σχεδιαστή «ευφυή άνθρωπο»

Για τη δημόσια εικόνα του Λάκη Γαβαλά όσο και στο παρελθόν του μίλησαν στην εκπομπή «Live You» με αφρομή την συνέντευξη του σχεδιαστή στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ο Άρης Πορτοσάλτε σημείωσε ότι «το κρατικό σύστημα του συμπεριφέρθηκε βάναυσα στη χρεοκοπία του», χαρακτηρίζοντάς τον «ευφυή άνθρωπο».

Η Μαρία Αναστασοπούλου θέλησε να ελαφρύνει τη συζήτηση, μεταφέροντας ένα πρόσφατο στιγμιότυπο από θεατρική συνάντησή τους. Όπως είπε, ο Γαβαλάς είχε μαζί του «ένα πάρα πολύ μικρό σκυλάκι», τόσο μικρό που το περιέγραψε ως «δείγμα σκύλου». «Τον ρωτάω: “Λάκη, πώς το λένε;” Και μου απαντάει: “Νταλίκα”».