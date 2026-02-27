Παύλος Τσίμας: Μεγάλωσα πολύ μοναχικά γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν τριών ετών

0

«Δεν είναι κάτι που θα ήθελα ή θα ευχόμουν να το ζήσει και κάποιος άλλος»

Για τα παιδικά του χρόνια και το μοναχικό του μεγάλωμα μίλησε μεταξύ άλλων ο Παύλος Τσίμας, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Μεγάλωσα πολύ μοναχικά γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν τριών ετών. Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε πολύ αργότερα, όταν είχα γίνει πια 12 χρονών οπότε όλα τα κρίσιμα χρόνια τα πέρασα, όχι ως μοναχοπαίδι, αλλά ως εντελώς μοναχικό παιδί», είπε ο δημοσιογράφος και συνέχισε:

«Γυρνώντας τώρα πίσω, δεν είναι κάτι που θα ήθελα ή θα ευχόμουν να το ζήσει και κάποιος άλλος. Δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν έγραψε κάτι μέσα μου, δεν έχω κάνει ψυχανάλυση. Σίγουρα, όμως, αυτό είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει και σε κάνει αυτόν που είσαι.

Δεν είναι πράγματα που τα αφήνω στο παρελθόν, απλώς μπορώ να αναγνωρίσω σε μερικά πράγματα την καταγωγή τους. Ότι δηλαδή οφείλονται στον τρόπο που έζησα και μεγάλωσα. Όταν έγινα εγώ μπαμπάς, ένιωσα τρομερά. Ήταν το ωραιότερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ, είναι ωραίο αυτό το αίσθημα».