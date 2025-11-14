«Καρφιά» της Κατερίνας Καινούργιου για την εκπομπή του Τσουρού: «Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, είχαν έναν κακό λόγο για όλους»

0

«Η Νόνη Δούνια στην εκπομπή "Ακόμα δεν είδες τίποτα" έβγαλε ένα προφίλ που δεν είναι δικό της»

Τα σχόλιά της για τη Νόνη Δούνια και το προφίλ που έβγαζε προς τα έξω μέσα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» έκανε η Κατερίνα Καινούργιου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του πρώην μοντέλου στην κάμερα της «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια τόνισε πως το μεσημεριανό μαγκαζίνο του MEGA «δεν ήταν και ό,τι καλύτερο».

«Εμένα η Νόνη Δούνια μου άρεσε πάντα πάρα πολύ ως γυναίκα, ως προσωπικότητα, τηλεοπτικά. Έλεγα πάντα ότι είναι ένα πρόσωπο που της αξίζει να έχει τη δική της εκπομπή. Στον Τσουρό όμως νομίζω ότι αδικήθηκε, έβγαλε ένα προφίλ που δεν είναι δικό της. Με ίντριγκες, με κακιούλες που έλεγε κατά καιρούς, δεν ήταν και η εκπομπή αυτή ό,τι καλύτερο, αδίκησε και τον Κώστα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Ήταν πολύ έντονη, είχαν έναν κακό λόγο για όλους σε εκείνο το πάνελ, του το έχω πει και μπροστά του», δεν δίστασε να παραδεχθεί.

«Έβλεπα κάτι σχόλια τότε και έλεγα "ρε παιδί μου, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αφού η Νόνη δεν είναι τέτοιος άνθρωπος". Δεν της ταίριαζε. Αν τη γνωρίσετε από κοντά, είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος με πολύ ωραίο λόγο. Εκεί αδικήθηκε», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής (14/11).